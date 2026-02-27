В Италии проходит забастовка представителей авиакомпаний и железнодорожников

В Италии парализовано движение транспорта. Накануне в крупных аэропортах страны отменили около 300 рейсов из-за забастовки работников. А сегодня та же участь постигла железную дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение поездов ограничено. Составы курсируют лишь утром и вечером. Людям предлагают сдать билеты и дождаться окончания забастовки. А ведь этот коллапс мог произойти в разгар недавних Олимпийских игр. Изначально забастовку планировали на 16 февраля. Однако власти уговорили сотрудников транспортных предприятий повременить, чтобы спортсмены и гости не застряли в пути. Представители авиакомпаний и железнодорожники недовольны условиями труда. Количество пассажиров увеличивается, а уровень зарплат остался прежним. К тому же инфляция съедает и без того скромные доходы.