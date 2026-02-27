В Латвии почти у половины призывников наблюдаются проблемы со здоровьем

В Латвии треть добровольцев и почти половина военнообязанных отсеиваются из-за плохого здоровья. Всеобщий призыв ввели в стране три года назад. В нынешнем планируют отправить на службу полторы тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако призывники не проходят медкомиссию. Среди самых распространенных причин – недостаточный вес, плохое зрение, тревожные расстройства, а также прием антидепрессантов в прошлом. Согласно последнему медисследованию, здоровье латвийской молодежи неумолимо ухудшается. А демография тем временем продолжает падать. При этом критерии отбора в армию менять не планируют. Чиновники лишь обещают подумать, как выявлять болезни у детей на ранней стадии, чтобы к призыву они уже были здоровы. Согласно планам властей, с 2028 года служить в латвийской армии должны будут по 4 тысячи человек ежегодно.