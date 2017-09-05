Аэропорты закрыты, приостановлено морское сообщение: по всему земному шару установилась бурная погода

Новости мира. Бурная погода установилась по всему земному шару. Так американский штат Флорида и Пуэрто-Рико считают минуты до пришествия «Ирмы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорты закрыты. Приостановлено и морское сообщение. Крайне опасный и мощный шторм уже навестил Доминиканскую республику и Гаити. Там эвакуировали местных жителей и призвали крепиться: шторм уйдет, но придут наводнения и оползни.