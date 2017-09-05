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Аэропорты закрыты, приостановлено морское сообщение: по всему земному шару установилась бурная погода

05 сентября 2017 15:54
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Новости мира. Бурная погода установилась по всему земному шару. Так американский штат Флорида и Пуэрто-Рико считают минуты до пришествия «Ирмы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорты закрыты, приостановлено морское сообщение: по всему земному шару установилась бурная погода -1

Аэропорты закрыты. Приостановлено и морское сообщение. Крайне опасный и мощный шторм уже навестил Доминиканскую республику и Гаити. Там эвакуировали местных жителей и призвали крепиться: шторм уйдет, но придут наводнения и оползни.

Аэропорты закрыты, приостановлено морское сообщение: по всему земному шару установилась бурная погода -3

Сложно пришлось и Украине. Шквалистый ветер и даже град, порой размером с кулак, обрушились на западную часть страны. Стихия обесточила 70 населенных пунктов. Повалила деревья, и повыбивала витрины магазинов. О пострадавших службы Украины пока молчат. Зато говорят синоптики – бурей накроет всю страну.

Аэропорты закрыты, приостановлено морское сообщение: по всему земному шару установилась бурная погода -5

# Фотофакт # Погода

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