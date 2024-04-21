Польша и Литва отрабатывают сценарий обороны Сувалковского коридора

В Литве стартовали общие с Польшей учения по обороне Сувалкского коридора. Об этом пишет РИА Новости.

Эти учения, в которых принимают участие американские и польские союзники, продлятся до 26 апреля. При этом около 1500 солдат из литовской бригады «Жемайтия» отработают сценарий обороны Сувалкского коридора.

Этот «коридор» – узкая зона между Беларусью и Калининградской областью России, протяженностью около 100 километров.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что безопасность коридора не находится под угрозой, а США заинтересованы в милитаризации Литвы.