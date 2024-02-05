99 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили

99 человек погибло, около 200 остаются пропавшими без вести в результате масштабных лесных пожаров в центральном регионе Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С конца прошлой недели там введен режим чрезвычайной ситуации. Площадь возгораний превышает 40 тысяч гектаров. Тушение осложняют аномально высокие температуры, сильный порывистый ветер и засуха в регионе. Власти проводят эвакуацию населения. Известно, что пострадало около 5 тысяч домохозяйств.