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99 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили

05 февраля 2024 07:05
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99 человек погибло, около 200 остаются пропавшими без вести в результате масштабных лесных пожаров в центральном регионе Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

99 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили-1

С конца прошлой недели там введен режим чрезвычайной ситуации. Площадь возгораний превышает 40 тысяч гектаров. Тушение осложняют аномально высокие температуры, сильный порывистый ветер и засуха в регионе. Власти проводят эвакуацию населения. Известно, что пострадало около 5 тысяч домохозяйств.

# Пожар # Новости Чили

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