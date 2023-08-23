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Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно

23 августа 2023 13:41
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление украинских военных продвигается очень тяжело, передает РИА Новости.

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве. Зеленский обратил внимание, что ВСУ, предположительно, все еще имеют тенденцию к наступлению.

Контрнаступление Украины стартовало 4 июня. По сообщениям Министерства обороны РФ, с момента начала контрнаступательной операции украинские подразделения потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4900 единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов и 1831 единица бронетехники.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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