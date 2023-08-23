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Работу Байдена на посту президента США не одобряют 58% американцев

23 августа 2023 13:35
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Новости США. Более половины американцев считают, что виновником ухудшения экономической ситуации в стране является президент США Джо Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты проведенного соцопроса.

Работу Байдена на посту президента США не одобряют 58% американцев-1

22 % респондентов считают, что глава Белого дома вообще ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию. Восемь из десяти человек назвали нынешнее положение экономики катастрофическим. А меры по борьбе с инфляцией считают провальными 67 % американцев. В целом работу Джо Байдена на посту президента не одобряют 58 % опрошенных.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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