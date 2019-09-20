8 тонн кокаина обнаружили в Колумбии в подводной лодке

Новости Колумбии. Рекордную партию кокаина стоимостью полмиллиарда долларов изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 тонн наркотика обнаружили в ходе спецоперации.

Нелегальный груз находился на борту полупогруженной подводной лодки. Судно направлялось в Центральную Америку. Кому принадлежит кокаин, предстоит выяснить правоохранителям.

Находка стала самой крупной в истории среди нелегальных грузов, которые когда-либо были задержаны на специальных подводных лодках.