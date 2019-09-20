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8 тонн кокаина обнаружили в Колумбии в подводной лодке

20 сентября 2019 09:39
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Новости Колумбии. Рекордную партию кокаина стоимостью полмиллиарда долларов изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 тонн наркотика обнаружили в ходе спецоперации.

8 тонн кокаина обнаружили в Колумбии в подводной лодке -1

Нелегальный груз находился на борту полупогруженной подводной лодки. Судно направлялось в Центральную Америку. Кому принадлежит кокаин, предстоит выяснить правоохранителям.

Находка стала самой крупной в истории среди нелегальных грузов, которые когда-либо были задержаны на специальных подводных лодках.

# Наркотики # Фотофакт

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