Шотландия намерена остаться в составе Евросоюза в случае «жёсткого» Brexit

Шотландия намерена стать самостоятельным членом Евросоюза в случае «жесткого» Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила первый министр шотландского правительства.

По ее словам, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, вся страна понесет огромные потери. Поэтому Шотландия должна иметь возможность стать независимой, чтобы самостоятельно защищать свои интересы.

Напомним, три года назад на референдуме по Brexit 62 % жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. Кроме того, в своем заявлении политик затронула тему референдума о выходе из состава Соединенного Королевства. Она выступила за его проведение уже в 2020 году.