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В горах Польши, Украины и Словакии выпал первый снег

20 сентября 2019 06:53
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Горные курорты Польши замело снегом. В Татрах, на юге страны, температура воздуха опустилась до -5 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристов призывают быть осторожнее и внимательнее.

В горах Польши, Украины и Словакии выпал первый снег-1

Условия для походов сейчас крайне неблагоприятные – тропы мокрые и скользкие, дует сильный ветер, а туман затрудняет ориентацию в пространстве.

Первый снег выпал и в горных районах Украины и Словакии. В районе Карпат на горе Поп Иван столбики термометров показывают 0 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни здесь может выпасть до 5 сантиметров снега.

В горах Польши, Украины и Словакии выпал первый снег-4

В горах Польши, Украины и Словакии выпал первый снег-6

# Природные явления # Фотофакт

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