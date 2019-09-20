В горах Польши, Украины и Словакии выпал первый снег

Горные курорты Польши замело снегом. В Татрах, на юге страны, температура воздуха опустилась до -5 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристов призывают быть осторожнее и внимательнее.

Условия для походов сейчас крайне неблагоприятные – тропы мокрые и скользкие, дует сильный ветер, а туман затрудняет ориентацию в пространстве.

Первый снег выпал и в горных районах Украины и Словакии. В районе Карпат на горе Поп Иван столбики термометров показывают 0 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни здесь может выпасть до 5 сантиметров снега.