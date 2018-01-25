75 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах: вулкан Майон угрожает жителям выбросами лавы и пеплопадом

Новости Филиппин. Майон не дает жизни филиппинцам. Из-за буйства вулкана в безопасные места были вынуждены эвакуироваться уже более 75 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 тысяч – только за последние сутки.

Жителям всего региона Биколь, где расположен Майон, угрожают сразу и выбросы лавы, и пеплопад от огромного столба пепла. Дышать вблизи исполина невозможно. Во многих муниципалитетах в связи с угрозой жизни и здоровью закрыты школы. Велика опасность и для техники. Отменяются авиарейсы.