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75 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах: вулкан Майон угрожает жителям выбросами лавы и пеплопадом

25 января 2018 09:42
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Новости Филиппин. Майон не дает жизни филиппинцам. Из-за буйства вулкана в безопасные места были вынуждены эвакуироваться уже более 75 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 тысяч – только за последние сутки.

Жителям всего региона Биколь, где расположен Майон, угрожают сразу и выбросы лавы, и пеплопад от огромного столба пепла. Дышать вблизи исполина невозможно. Во многих муниципалитетах в связи с угрозой жизни и здоровью закрыты школы. Велика опасность и для техники. Отменяются авиарейсы.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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