70% жителей Германии недовольны работой канцлера – опрос

Как выяснилось, 70 % немцев считают, что Фридрих Мерц не справляется со своими обязанностями. По мнению респондентов, он не способен решить накопившиеся экономические проблемы, остановить рост цен и безработицу. За время его нахождения в должности – жизнь людей стала только хуже. Помимо этого, 54 % немцев считают, что в Германии уже сейчас нужно провести социальные реформы.