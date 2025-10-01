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70% жителей Германии недовольны работой канцлера – опрос

01 октября 2025 06:55
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Жители Германии недовольны работой канцлера страны. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного по заказу местных телекомпаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70% жителей Германии недовольны работой канцлера – опрос-2

Как выяснилось, 70 % немцев считают, что Фридрих Мерц не справляется со своими обязанностями. По мнению респондентов, он не способен решить накопившиеся экономические проблемы, остановить рост цен и безработицу. За время его нахождения в должности – жизнь людей стала только хуже. Помимо этого, 54 % немцев считают, что в Германии уже сейчас нужно провести социальные реформы.

# Германия # Фридрих Мерц

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