7 человек пострадали в результате сильного взрыва в многоэтажном доме в США

Семь человек пострадали в результате сильного взрыва, прогремевшего в многоэтажном доме в США. Еще двое числятся пропавшими без вести. ЧП произошло в городе Янгстаун в штате Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывной волной наполовину разрушен первый этаж, сильно поврежден фасад здания. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов из пострадавшего и находящихся по соседству домов. Раненых доставили в больницы, один из них находится в критическом состоянии. Сейчас центр города перекрыт, на месте происшествия работают саперы и специалисты, которые определяют состояние здания после взрыва. По основной версии, он прогремел из-за утечки газа.