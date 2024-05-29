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7 человек пострадали в результате сильного взрыва в многоэтажном доме в США

29 мая 2024 08:26
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Семь человек пострадали в результате сильного взрыва, прогремевшего в многоэтажном доме в США. Еще двое числятся пропавшими без вести. ЧП произошло в городе Янгстаун в штате Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 человек пострадали в результате сильного взрыва в многоэтажном доме в США-1

Взрывной волной наполовину разрушен первый этаж, сильно поврежден фасад здания. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов из пострадавшего и находящихся по соседству домов. Раненых доставили в больницы, один из них находится в критическом состоянии. Сейчас центр города перекрыт, на месте происшествия работают саперы и специалисты, которые определяют состояние здания после взрыва. По основной версии, он прогремел из-за утечки газа.

# Взрыв

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