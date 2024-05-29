Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Грузинский парламент большинством голосов сумел преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на спорный закон «О прозрачности иностранного влияния», более известный как закон об иноагентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это решение поддержали 84 депутата главным образом из правящей партии «Грузинская мечта». Для преодоления президентского вето нужно было не менее 76 голосов из 150. Теперь если Зурабишвили снова не подпишет закон, то это сделает спикер парламента. После публикации документ вступит в силу. Ожидается, что это произойдет уже в июне. В знак протеста оппозиция почти в полном составе покинула зал заседаний. Позже ее представители присоединились к митингующим перед зданием парламента, где снова собрались толпы людей, выступающих против предложенного закона.
Напомним, он предусматривает заполнение финансовых деклараций для неправительственных организаций, которые получают более 20 % доходов из-за рубежа. Противники инициативы считают, что документ станет непреодолимым барьером для вступления страны в ЕС и существенно ограничит свободу слова. Решение депутатов откровенно раскритиковали на Западе. Отметим, 14 мая парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял закон об иноагентах, несмотря на масштабные акции протеста. Однако уже через четыре дня, 18 мая, президент страны наложила на него вето.