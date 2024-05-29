Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Это решение поддержали 84 депутата главным образом из правящей партии «Грузинская мечта». Для преодоления президентского вето нужно было не менее 76 голосов из 150. Теперь если Зурабишвили снова не подпишет закон, то это сделает спикер парламента. После публикации документ вступит в силу. Ожидается, что это произойдет уже в июне. В знак протеста оппозиция почти в полном составе покинула зал заседаний. Позже ее представители присоединились к митингующим перед зданием парламента, где снова собрались толпы людей, выступающих против предложенного закона.