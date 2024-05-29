В Конституция Украины сказано о продлении полномочий Рады, однако о том, что могут быть продлены полномочия президента – нет. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил ряд пунктов украинской Конституции, пишет РИА Новости.

«Закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются», – подчеркнул Путин.

Конституцией Украины предусмотрено «продление полномочий, но только Рады», акцентировал внимание президент РФ.