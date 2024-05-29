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Владимир Путин рассказал, кого считает легитимной властью в Украине

29 мая 2024 07:54
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В Конституция Украины сказано о продлении полномочий Рады, однако о том, что могут быть продлены полномочия президента – нет. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил ряд пунктов украинской Конституции, пишет РИА Новости.

«Закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются»,  – подчеркнул Путин.

Конституцией Украины предусмотрено «продление полномочий, но только Рады», акцентировал внимание президент РФ.

# Международная политика # Владимир Путин

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