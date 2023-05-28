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В Мексике уже неделю не прекращается извержение вулкана Попокатепетль

28 мая 2023 11:36
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Новости Мексики. Неделю не прекращается извержение вулкана Попокатепетль в Мексике. Он снова выбрасывает пепел на высоту до 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Мексике уже неделю не прекращается извержение вулкана Попокатепетль-1

Миллионы местных жителей получили предупреждение о возможной эвакуации. Также активность вулкана стала причиной задержки авиарейсов. В ряде регионов приостановлены занятия в школах. Людям рекомендуют не приближаться к вулкану ближе чем на 12 километров. В регионе действует желтый уровень опасности. Один из самых активных вулканов в стране находится всего в 70 километрах от столицы. 

# Извержение вулкана # Новости Мексики # Фотофакт

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