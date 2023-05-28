В Мексике уже неделю не прекращается извержение вулкана Попокатепетль

Новости Мексики. Неделю не прекращается извержение вулкана Попокатепетль в Мексике. Он снова выбрасывает пепел на высоту до 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы местных жителей получили предупреждение о возможной эвакуации. Также активность вулкана стала причиной задержки авиарейсов. В ряде регионов приостановлены занятия в школах. Людям рекомендуют не приближаться к вулкану ближе чем на 12 километров. В регионе действует желтый уровень опасности. Один из самых активных вулканов в стране находится всего в 70 километрах от столицы.