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6 стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

24 декабря 2023 11:54
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Шесть стран Евросоюза не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Это Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные политики выступают против гиперфинансирования конфликта.

6 стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины-1

В то же время главы европейских и американских ведомств выступают за превосходство вопроса об Украине над национальными интересами. Такой расклад не устраивает никого, кроме высших чинов Североатлантического альянса и Европейского союза. Ранее, в июле на саммите НАТО в Вильнюсе, «Большая семерка» приняла документ о долгосрочных гарантиях безопасности Украине.

# Международная политика

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