Шесть стран Евросоюза не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Это Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные политики выступают против гиперфинансирования конфликта.

В то же время главы европейских и американских ведомств выступают за превосходство вопроса об Украине над национальными интересами. Такой расклад не устраивает никого, кроме высших чинов Североатлантического альянса и Европейского союза. Ранее, в июле на саммите НАТО в Вильнюсе, «Большая семерка» приняла документ о долгосрочных гарантиях безопасности Украине.