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Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарной помощи в сектор Газа

24 декабря 2023 11:50
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Документ закрепил беспрепятственную поставку продовольствия, медикаментов и топлива в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также совет требует создать условия для прекращения боевых действий в регионе.

Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарной помощи в сектор Газа-1

За принятие документа проголосовали 13 государств-участников. Россия и США воздержались. Напомним, проект резолюции вынесли на рассмотрение более двух недель назад, но из-за наложения вето Соединенными Штатами принятие перенеслось на более поздний срок.

# Палестина-Израиль

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