Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарной помощи в сектор Газа

Документ закрепил беспрепятственную поставку продовольствия, медикаментов и топлива в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также совет требует создать условия для прекращения боевых действий в регионе.

За принятие документа проголосовали 13 государств-участников. Россия и США воздержались. Напомним, проект резолюции вынесли на рассмотрение более двух недель назад, но из-за наложения вето Соединенными Штатами принятие перенеслось на более поздний срок.