На въезде в Россию из Польши образовалась пробка из 300 авто

На российско-польской границе скопилась огромная пробка из 300 автомобилей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидца.

«Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново — Гжехотки) 22 декабря, время 16:30. В очереди до въезда более 300 авто», – рассказал очевидец.

В большинстве своем из Германии, а также с чешскими и с бельгийскими номерами. Ждать проезда через границу можно более дня. Это случилось после того, как с 17 сентября Польша запретила въезд на свою границу российским автомашинам.