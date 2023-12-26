Израиль начнёт наступать более активно на позиции ХАМАС – премьер-министр страны

Израильская армия в ближайшие дни начнет еще более активно наступать на позиции палестинской группировки ХАМАС в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр Израиля, ссылаясь на военных, которые якобы очень попросили его не останавливаться и продолжать операцию до конца.

Палестинские СМИ сообщили, что Израиль усилил воздушные и наземные обстрелы центральной части Газы. За последние сутки отмечено 25 массированных авианалетов и артобстрелов. Их жертвами стали как минимум 250 мирных жителей, еще 500 получили ранения. По данным палестинских властей, ЦАХАЛ в очередной раз атаковал крупный лагерь беженцев в Дженине. В городе опять отсутствует связь и электричество. Жители анклава сейчас лишены всего: как предметов первой необходимости, так и медпомощи.