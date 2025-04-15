Несмотря на приостановку действия торговых пошлин Трампа, кризисные ожидания в мире не утихают. Более 40 % польских компаний ожидают потери из-за американской таможенной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на приостановку действия торговых пошлин Трампа, кризисные ожидания в мире не утихают. Более 40 % польских компаний ожидают потери из-за американской таможенной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозам польского экономического института, тарифы, наложенные на Евросоюз, могут привести к снижению польского ВВП. Как оценивают эксперты, больше всего пострадает машиностроительная отрасль, она дает 8 % валового продукта и обеспечивает около 200 тысяч рабочих мест. Однако из-за тарифов Трампа компании в этом профиле могут потерять более 160 миллионов долларов, а 13 тысяч человек потеряют свою работу.