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40% польских компаний ожидают потери из-за американской таможенной политики

15 апреля 2025 07:35
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Несмотря на приостановку действия торговых пошлин Трампа, кризисные ожидания в мире не утихают. Более 40 % польских компаний ожидают потери из-за американской таможенной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40% польских компаний ожидают потери из-за американской таможенной политики-2

По прогнозам польского экономического института, тарифы, наложенные на Евросоюз, могут привести к снижению польского ВВП. Как оценивают эксперты, больше всего пострадает машиностроительная отрасль, она дает 8 % валового продукта и обеспечивает около 200 тысяч рабочих мест. Однако из-за тарифов Трампа компании в этом профиле могут потерять более 160 миллионов долларов, а 13 тысяч человек потеряют свою работу.

# Польша # США # Международная политика

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