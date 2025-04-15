40% польских компаний ожидают потери из-за американской таможенной политики

По прогнозам польского экономического института, тарифы, наложенные на Евросоюз, могут привести к снижению польского ВВП. Как оценивают эксперты, больше всего пострадает машиностроительная отрасль, она дает 8 % валового продукта и обеспечивает около 200 тысяч рабочих мест. Однако из-за тарифов Трампа компании в этом профиле могут потерять более 160 миллионов долларов, а 13 тысяч человек потеряют свою работу.