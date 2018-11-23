Прямой эфир

В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары

23 ноября 2018 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. На территории австралийского региона Хантер в штате Новый Южный Уэльс объявлена чрезвычайная ситуация из-за масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары-1

В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары-3

В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары-5

Жители района Солт Аш эвакуированы, закрыты учебные заведения. Пламя вплотную приблизилось к жилым домам. В борьбе с огнем, кроме тяжелой авиации, задействованы более 200 пожарных и специальная техника. Однако взять ситуацию под контроль пока не удается. Работу осложняет сильный ветер.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары-8

В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары-10

В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары-12

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре
23 ноября 2018 07:44

В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре

Полномочным представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе стал Евгений Марчук
22 ноября 2018 20:19

Полномочным представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе стал Евгений Марчук

Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями
22 ноября 2018 14:40

Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями