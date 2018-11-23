В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары

Новости Австралии. На территории австралийского региона Хантер в штате Новый Южный Уэльс объявлена чрезвычайная ситуация из-за масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители района Солт Аш эвакуированы, закрыты учебные заведения. Пламя вплотную приблизилось к жилым домам. В борьбе с огнем, кроме тяжелой авиации, задействованы более 200 пожарных и специальная техника. Однако взять ситуацию под контроль пока не удается. Работу осложняет сильный ветер.