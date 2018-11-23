С эскортного миноносца японских ВМС смыло в воду более 20 снарядов

Новости Японии. Эскортный миноносец японских ВМС растерял боеприпасы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда корабль проходил в районе префектуры Окинава, с палубы смыло более 20 снарядов для автоматической пушки.

30-миллиметровые бомбы обладают огромной разрушающей силой, поэтому среди рыболовецких и гражданских судов власти распространили инструкцию с описанием действий в случае их обнаружения. Однако, вероятнее всего, боеприпасы уже опустились на дно. Глубина океана в этих местах составляет 140 метров.