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С эскортного миноносца японских ВМС смыло в воду более 20 снарядов

23 ноября 2018 08:47
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Новости Японии. Эскортный миноносец японских ВМС растерял боеприпасы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда корабль проходил в районе префектуры Окинава, с палубы смыло более 20 снарядов для автоматической пушки.

С эскортного миноносца японских ВМС смыло в воду более 20 снарядов-1

30-миллиметровые бомбы обладают огромной разрушающей силой, поэтому среди рыболовецких и гражданских судов власти распространили инструкцию с описанием действий в случае их обнаружения. Однако, вероятнее всего, боеприпасы уже опустились на дно. Глубина океана в этих местах составляет 140 метров.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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