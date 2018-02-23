380 килограммов кокаина изъято. Правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставок наркотиков в Москву

Новости Аргентины. Правоохранители России и Аргентины вскрыли дипломатический канал поставок кокаина в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецоперация прошла в Буэнос-Айресе.

Расследование началось в 2016 году с находки посла Российской Федерации. Он обнаружил в школе при посольстве 12 чемоданов с наркотиком. Следователи подменили опасное вещество на муку и установили отслеживающие устройства.

Также была организована прослушка, которая помогла выявить всю схему поставок. Выяснилось, что кокаин должен был попасть в российскую столицу и другие страны Евросоюза дипломатической почтой. К незаконным операциям причастны два человека в Аргентине и трое в России, среди них – инспектор полиции Буэнос-Айреса.