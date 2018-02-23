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380 килограммов кокаина изъято. Правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставок наркотиков в Москву

23 февраля 2018 08:44
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Новости Аргентины. Правоохранители России и Аргентины вскрыли дипломатический канал поставок кокаина в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецоперация прошла в Буэнос-Айресе.

380 килограммов кокаина изъято. Правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставок наркотиков в Москву-1

Расследование началось в 2016 году с находки посла Российской Федерации. Он обнаружил в школе при посольстве 12 чемоданов с наркотиком. Следователи подменили опасное вещество на муку и установили отслеживающие устройства.

Также была организована прослушка, которая помогла выявить всю схему поставок. Выяснилось, что кокаин должен был попасть в российскую столицу и другие страны Евросоюза дипломатической почтой. К незаконным операциям причастны два человека в Аргентине и трое в России, среди них – инспектор полиции Буэнос-Айреса.

380 килограммов кокаина изъято. Правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставок наркотиков в Москву-4

В общей сложности полиция изъяла около 380 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке составила бы 50 миллионов евро.

# Наркотики # Фотофакт

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