30 лет назад. Как кровь матери спасла жизнь ребёнку – воспоминания о землетрясении в Армении

Ровно 30 лет назад в этот декабрьский день в Армении произошла трагедия. Как помню, такого шока жители всего Советского Союза не испытывали, казалось, со времен последней страшной войны. Новости из Еревана в те морозные дни обжигали наши души. Было больно смотреть телерепортажи о разборке завалов, о все новых и новых жертвах, видеть людей, потерявших своих родных. С комком в горле мы вглядывались в лица тех, кто еще на что-то надеялся... Когда шок прошел, люди бросились помогать далекой Армении. Никто не просил. Никто не заставлял. Было много желающих сдать кровь. В специально организованные приемные пункты мы несли все, что могли: обувь, одежду, постельное бельё, консервы. Мы жалели армян и где-то в душе гордились тем, что нам не жалко было отдавать эти вещи, что мы умеем сопереживать.

Фото: AFP

В помощи нуждалась вся страна. Потому что практически все дома в городах были уничтожены. Толчки продолжались всего полминуты. Но эти короткие 30 секунд посеяли долгую беду для всего армянского народа. Как позже рассказывали по телевизору, в эпицентре землетрясения – городе Спитаке – мощность составила 10 баллов по шкале Рихтера. Это сравнивали со взрывом 10 атомных бомб. Пострадало более 20 городов. Всего в катастрофе как минимум 25 тысяч человек погибли, около 150 тысяч стали инвалидами. Полмиллиона людей потеряли жильё. В Ленинакане превратилось в руины 80 процентов жилых домов, в Кировакане – половина. Заводы и другие объекты, городская инфраструктура были разрушены. Как тогда рассказывали очевидцы, горы кирпича и бетона мешали спасателям подгонять технику. Да и самих спасателей первое время не хватало. На помощь срочно были отправлены армейские части и пограничники. На улице стоял сильный холод, и пленники завалов просто замерзали под плитами. Погибших не успевали хоронить, так их было много и сразу. Народ метался в панике, каждому хотелось скорее попытаться спасти своих. Кому-то это удавалось.

Фото: AFP