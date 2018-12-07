В Ватикане сцену рождения Иисуса воссоздали из песка

Новости Италии. На площади Святого Петра в Ватикане впервые в истории рождественский вертеп возвели из песка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. На площади Святого Петра в Ватикане впервые в истории рождественский вертеп возвели из песка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она представляет собой сцену рождения Иисуса. Размеры скульптуры поражают: в высоту она достигает 5,5 метров, а в ширину – 16.
Для создания композиции, которым руководит американский художник, потребовалось 750 тонн песка. Чтобы защитить вертеп от непогоды над ним будет натянут шатёр.