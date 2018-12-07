В Нью-Йорке эвакуировали здание телеканала из-за сообщения о бомбах

Новости США. Один из американских телеканалов эвакуировали из-за сообщений о взрывчатке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анонимное сообщение о якобы заложенных в здании 5 бомбах поступило непосредственно в редакцию. Полицейские вывели из здания всех сотрудников и оцепили потенциально опасную территорию. После завершения обследования полиция объявила, что опасных устройств в здании не обнаружено.