30-й музыкальный фестиваль Вербье прошёл в Швейцарии. 50 величайших солистов приняли участие

Новости Швейцарии. Знаменитый фестиваль в Швейцарии снова встречает гостей. Вот уже 30 лет признанные и начинающие мастера съезжаются на горнолыжный курорт под названием Вербье, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь проходит одноименный праздник музыки и дружбы. Среди участников – исполнители, музыканты, дирижеры из разных уголков планеты.

Шарлотта Малерб, менеджер фестиваля:

Можно сказать, что этот фестиваль – питомник фестивальных оркестров. Они приезжают сюда, растут вместе с нами. Очень приятно наблюдать, как они берут новые вершины.