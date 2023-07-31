30-й музыкальный фестиваль Вербье прошёл в Швейцарии. 50 величайших солистов приняли участие
Новости Швейцарии. Знаменитый фестиваль в Швейцарии снова встречает гостей. Вот уже 30 лет признанные и начинающие мастера съезжаются на горнолыжный курорт под названием Вербье, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь проходит одноименный праздник музыки и дружбы. Среди участников – исполнители, музыканты, дирижеры из разных уголков планеты.
Шарлотта Малерб, менеджер фестиваля:
Можно сказать, что этот фестиваль – питомник фестивальных оркестров. Они приезжают сюда, растут вместе с нами. Очень приятно наблюдать, как они берут новые вершины.
«Ноль плюс» – такое якобы ограничение действует на фестивале. Здесь свое мастерство демонстрируют и опытные музыканты, и совсем юные. Много композиторов 15-18 лет. И для них это отличный старт, уверены кураторы мероприятия. А завершится фестиваль ярким гала-концертом, участие в нем примут 50 величайших солистов мира.