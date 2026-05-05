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26 человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае

05 мая 2026 11:09
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В Китае произошло чрезвычайное происшествие. В провинции Хунань на юге страны мощный взрыв уничтожил крупную фабрику по производству фейерверков. Жертвами стали 26 человек, еще более 60 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае-2

По сообщению властей, число погибших может возрасти – на месте ЧП продолжается разбор завалов. На ликвидацию последствий происшествия брошены более 500 спасателей, а также роботы. В радиусе трех километров эвакуировали жителей, так как рядом располагаются склады с порохом. По предварительной версии, причиной ЧП стала халатность персонала. Задержаны несколько менеджеров предприятия.

# Китай

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