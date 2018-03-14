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225-килограммовую неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой нашли на стройке в Италии

14 марта 2018 09:12
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Новости Италии. Массовая эвакуация в итальянском городе Фано. Свыше 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и офисы из-за обнаруженной неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

225-килограммовую неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой нашли на стройке в Италии-1

Снаряд нашли рабочие на стройке. Мэр города объявил зону в радиусе двух километров от стройплощадки опасной и объявил экстренную эвакуацию, под которую попали даже больница, железнодорожный вокзал и школы. Сейчас на месте находки работают военные саперы. Они должны вывести 225-килограммовую бомбу в море и там уничтожить ее контролируемым взрывом.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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