225-килограммовую неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой нашли на стройке в Италии

Новости Италии. Массовая эвакуация в итальянском городе Фано. Свыше 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и офисы из-за обнаруженной неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снаряд нашли рабочие на стройке. Мэр города объявил зону в радиусе двух километров от стройплощадки опасной и объявил экстренную эвакуацию, под которую попали даже больница, железнодорожный вокзал и школы. Сейчас на месте находки работают военные саперы. Они должны вывести 225-килограммовую бомбу в море и там уничтожить ее контролируемым взрывом.