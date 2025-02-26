Пока немецкие политики после парламентских выборов решают, кому же достанутся бразды правления, пресловутая экономика ФРГ продолжает идти ко дну. Как отмечают местные СМИ, Германия больше не выглядит привлекательной для инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованиям, каждый пятый предприниматель в стране рассматривает возможность закрытия своего бизнеса или его переноса за границу. За последние пять лет объем промпроизводства в Германии сократился более чем на 13 %, что является самым значительным падением среди крупнейших экономик мира.

В энергоемких отраслях ситуация обстоит еще хуже, снижение составило около 20 пунктов. Экономическая модель Германии, которая была построена на дешевом российском газе, растущем спросе со стороны Китая и притоке рабочей силы из Центральной и Восточной Европы, оказалась подорвана.

Ключевые факторы, которые ранее обеспечивали экономическую мощь страны, теперь утрачены. Причиной этого стали санкции, которые Берлин пачками принимал против своих экономических партнеров. В попытке угодить Вашингтону немецкие чиновники напрочь забыли о национальных интересах.