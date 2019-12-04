2000 ёмкостей и тысячи лампочек. В Эстонии появилась новогодняя ёлка из пластиковых бутылок

Новости Эстонии. Необычная елка появилась в Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо традиционной зеленой красавицы на площади города Виймси установили пластиковое дерево.

Основным элементом конструкции стали пустые канистры, в которых когда-то была жидкость для автомобильных стеклоомывателей.

На создание 11-метровой елки у местного дизайнера ушло почти 2 тысячи емкостей и тысячи лампочек. Идея произведения – отказ от использования пластика и защита окружающей среды.

Необычная елка уже стала излюбленным местом для фотографий среди местных жителей.