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2000 ёмкостей и тысячи лампочек. В Эстонии появилась новогодняя ёлка из пластиковых бутылок

04 декабря 2019 09:20
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Новости Эстонии. Необычная елка появилась в Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо традиционной зеленой красавицы на площади города Виймси установили пластиковое дерево.

2000 ёмкостей и тысячи лампочек. В Эстонии появилась новогодняя ёлка из пластиковых бутылок-1

Основным элементом конструкции стали пустые канистры, в которых когда-то была жидкость для автомобильных стеклоомывателей.

На создание 11-метровой елки у местного дизайнера ушло почти 2 тысячи емкостей и тысячи лампочек. Идея произведения – отказ от использования пластика и защита окружающей среды.

Необычная елка уже стала излюбленным местом для фотографий среди местных жителей.

2000 ёмкостей и тысячи лампочек. В Эстонии появилась новогодняя ёлка из пластиковых бутылок-4

2000 ёмкостей и тысячи лампочек. В Эстонии появилась новогодняя ёлка из пластиковых бутылок-6

2000 ёмкостей и тысячи лампочек. В Эстонии появилась новогодняя ёлка из пластиковых бутылок-8

# Новый год # Фотофакт

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