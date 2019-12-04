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Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, ущерб от стихии оценивают в 16 млн долларов

04 декабря 2019 09:12
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Новости Филиппин. Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, еще более десятка пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, ущерб от стихии оценивают в 16 млн долларов-1

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, ущерб от стихии оценивают в 16 млн долларов-3

Сильный ветер, скорость которого достигала 150 км/час, сносил все на своем пути: частично или полностью разрушены десятки зданий. В столице страны – Маниле – не работает международный аэропорт, закрыты три моста и несколько участков дорог. Свои дома уже покинули более полумиллиона граждан.

По данным местных властей, стихия нанесла существенный ущерб сельскому хозяйству. Экономические потери оцениваются в 16 миллионов долларов.

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, ущерб от стихии оценивают в 16 млн долларов-6

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, ущерб от стихии оценивают в 16 млн долларов-8

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, ущерб от стихии оценивают в 16 млн долларов-10

# тайфун # Фотофакт

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