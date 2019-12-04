Прямой эфир

Расходы на оборону и безопасность в Европе. Что обсудят в Лондоне на саммите НАТО с участием лидеров 29 стран альянса

04 декабря 2019 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Увеличение расходов на оборону, необходимость в модернизации, а также обеспечение безопасности в Европе станут основными вопросами юбилейного саммита НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 декабря в Лондоне пройдет рабочее заседание, на котором выступят лидеры 29 стран альянса.

Накануне главы стран-участниц организации провели ряд двусторонних встреч. После чего в Букингемском дворце состоялся торжественный ужин, приуроченный к 70-й годовщине создания альянса. Ожидается, что одним из самых сложных вопросов, которые предстоит обсудить участникам саммита, станут взаимоотношения НАТО с Турцией.

Расходы на оборону и безопасность в Европе. Что обсудят в Лондоне на саммите НАТО с участием лидеров 29 стран альянса-1

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, ущерб от стихии оценивают в 16 млн долларов
04 декабря 2019 09:12

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек, ущерб от стихии оценивают в 16 млн долларов

После взрыва газа в Белгородской области в разрушенном жилом доме нашли погибшего
04 декабря 2019 08:45

После взрыва газа в Белгородской области в разрушенном жилом доме нашли погибшего

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка
03 декабря 2019 12:46

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка