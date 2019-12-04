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Во Франции профсоюзы хотят провести масштабную забастовку: в стране возможен транспортный коллапс

04 декабря 2019 09:17
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Новости Франции. Предрождественский транспортный коллапс во Франции. Местные профсоюзы намерены провести 5 декабря одну их крупнейших национальных забастовок, выступив тем самым против готовящейся пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции профсоюзы хотят провести масштабную забастовку: в стране возможен транспортный коллапс-1

Ожидается, что по всей стране будет практически полностью нарушено железнодорожное сообщение: около 90 % рейсов высокоскоростных поездов отменят.

Акцию поддержали также сотрудники авиационной отрасли. А это значит, что почти треть международных вылетов и каждый пятый внутренний рейс также могут отменить.

# Забастовка # Фотофакт

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