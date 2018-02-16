Запись речевого самописца Ан-148 подтвердила данные регистратора: что произошло на борту

Новости России. МАК расшифровал данные речевого самописца Ан-148, крушение которого произошло 11 февраля в Подмосковье.
По информации РИА Новости, на звуковом регистраторе находилась запись последнего полета воздушного судна.
Специалисты подтвердили данные, которые были получены после расшифровки параметрического регистратора.
Названа предполагаемая причина крушения Ан-148 в Подмосковье (читать далее).
Экспертиза показала, что трагедия могла произойти из-за расхождения данных о скорости полета, которые показывали приборы. Их некорректная работа могла быть связана с тем, что приемники полного давления, измеряющие скорость, обледенели из-за того, что их обогрев был выключен.
«Самолёт разрушен, обломки разбросаны в районе села Степановское». Очевидцы крушения самолёта Ан-148