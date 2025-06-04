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20 тыс. человек эвакуированы в Кёльне из-за трёх найденных бомб времен Второй мировой войны

04 июня 2025 08:54
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Более 20 тысяч человек эвакуировали в немецком Кельне из-за трех найденных бомб времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 тыс. человек эвакуированы в Кёльне из-за трёх найденных бомб времен Второй мировой войны-2

Боеприпасы обнаружили в ходе строительных работ. В центре города закрыли офисы и отели, школы и детские сады. Полиция перекрыла три моста через Рейн, остановилось судоходство, а также движение поездов. Как сообщили городские власти, это самая масштабная эвакуация в Кельне со времен Второй мировой войны. 

20 тыс. человек эвакуированы в Кёльне из-за трёх найденных бомб времен Второй мировой войны-4

Я стараюсь относится к этому спокойно, но скажу вам одно: прошлое всегда настигает нас, и нет никаких контраргументов. Сейчас это очень похоже на стихийное бедствие, я считаю, что мы должны думать о своей безопасности. 

# Германия # Вторая мировая война

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