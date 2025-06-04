20 тыс. человек эвакуированы в Кёльне из-за трёх найденных бомб времен Второй мировой войны

Более 20 тысяч человек эвакуировали в немецком Кельне из-за трех найденных бомб времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боеприпасы обнаружили в ходе строительных работ. В центре города закрыли офисы и отели, школы и детские сады. Полиция перекрыла три моста через Рейн, остановилось судоходство, а также движение поездов. Как сообщили городские власти, это самая масштабная эвакуация в Кельне со времен Второй мировой войны.