Ураган «Иан» в США унёс жизни 42 человек, около 10 тысяч жителей пропали без вести

Новости США. Ураган «Иан» продолжает хозяйничать в США. Число жертв возросло до 42 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 10 тысяч жителей числятся пропавшими без вести, однако власти надеются, что они просто находятся в убежищах без связи.