Ураган «Иан» в США унёс жизни 42 человек, около 10 тысяч жителей пропали без вести
Новости США. Ураган «Иан» продолжает хозяйничать в США. Число жертв возросло до 42 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 10 тысяч жителей числятся пропавшими без вести, однако власти надеются, что они просто находятся в убежищах без связи.
Накануне стихия обрушилась на Южную Каролину, оставив без электричества более 400 тысяч домов и предприятий. Дороги оказались затоплены водой, несколько пирсов повреждены, движение общественного транспорта приостановлено.
Эксперты уже назвали ураган одним из самых разрушительных за последнее десятилетие.