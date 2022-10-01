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Ураган «Иан» в США унёс жизни 42 человек, около 10 тысяч жителей пропали без вести

01 октября 2022 09:37
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Новости США. Ураган «Иан» продолжает хозяйничать в США. Число жертв возросло до 42 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 10 тысяч жителей числятся пропавшими без вести, однако власти надеются, что они просто находятся в убежищах без связи.

Ураган «Иан» в США унёс жизни 42 человек, около 10 тысяч жителей пропали без вести-1

Накануне стихия обрушилась на Южную Каролину, оставив без электричества более 400 тысяч домов и предприятий. Дороги оказались затоплены водой, несколько пирсов повреждены, движение общественного транспорта приостановлено.

Ураган «Иан» в США унёс жизни 42 человек, около 10 тысяч жителей пропали без вести-4

Эксперты уже назвали ураган одним из самых разрушительных за последнее десятилетие.

# Ураганы # Новости США # Фотофакт

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