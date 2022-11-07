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Италия не приняла судна с беженцами, которых спасли в море. Исключение сделали для 140 детей и женщин

07 ноября 2022 12:12
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Новости Италии. Италия отказалась принимать четыре судна со спасенными в море мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Италия не приняла судна с беженцами, которых спасли в море. Исключение сделали для 140 детей и женщин-1

Исключение сделали лишь для немецкого корабля. И то только временно, чтобы высадить на берег 140 детей и женщин. После чего экипажу было приказано покинуть итальянский порт. О беженцах, которые находятся на других кораблях, как заявили в МВД Италии, должны позаботиться те страны, под флагом которых ходят спасательные суда. Они доставляют на берег мигрантов из Северной Африки, которые потерпели крушение в Средиземном море при попытке перебраться в ЕС. В конце октября удалось спасти более тысячи мигрантов, среди них сотни несовершеннолетних детей.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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