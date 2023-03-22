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В Лос-Анджелесе полмиллиона школьников отпустили на каникулы – забастовка учителей

22 марта 2023 09:08
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Новости США. Протестами охвачен и американский Лос-Анджелес. Более полумиллиона учеников одного из крупнейших городов страны ушли на вынужденные каникулы из-за забастовки учителей и сотрудников школ. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Лос-Анджелесе полмиллиона школьников отпустили на каникулы – забастовка учителей-1

По словам педагогов, на них многократно возросла нагрузка из-за переполненных классов. Работая на износ, они все равно не успевают уделить внимание каждому ученику, из-за чего страдает качество образования. При этом их зарплаты уже давно не пересматривались. Учителя планируют бастовать как минимум до 23 марта.

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# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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