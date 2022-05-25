18 лет, отправлял фото с оружием. Стало известно, кто стоит за нападением на школу в Техасе

Новости США. Трагические события в начальной школе Техаса. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Трагические события в начальной школе Техаса. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в больнице находятся по меньшей мере 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Уже обнародовано имя стрелка, им оказался 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. По словам его одноклассников, за несколько дней до инцидента он отправлял им фотографии с оружием в социальных сетях. В день атаки злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Она осталась в живых, ее госпитализировали в критическом состоянии. О состоянии других пострадавших пока ничего не известно.
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Случившееся стало глубоким потрясением для всего мира. В одной из школ Индии ученики также решили почтить память погибших. Они зажгли свечи и держали в руках плакаты с надписью «дань уважения».
Камалджит Каур, ученица:
Некоторые террористы безжалостно убивали детей в Америке. Вот почему мы зажгли свечи, чтобы помолиться за их души, чтобы они могли упокоиться с миром.
Сандип Сарен, директор старшей средней школы Sareen Infotech Bharteeya Vidya Niketan:
Такие инциденты не должны происходить, пока ученики идут в школу учиться. Эти родители потеряли своих сыновей и дочерей. Это очень печальный инцидент.
Сразу после трагедии в Сенате США вновь подняли вопрос о введении ограничений на продажу оружия. Как заявил один из сенаторов, именно бездействие властей в этом вопросе является основной причиной массовых расстрелов в Америке.
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