18 лет, отправлял фото с оружием. Стало известно, кто стоит за нападением на школу в Техасе

Новости США. Трагические события в начальной школе Техаса. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей ( подробнее здесь ), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в больнице находятся по меньшей мере 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Уже обнародовано имя стрелка, им оказался 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. По словам его одноклассников, за несколько дней до инцидента он отправлял им фотографии с оружием в социальных сетях. В день атаки злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Она осталась в живых, ее госпитализировали в критическом состоянии. О состоянии других пострадавших пока ничего не известно.

Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с трагедией в школе Техаса. Читайте здесь.

Случившееся стало глубоким потрясением для всего мира. В одной из школ Индии ученики также решили почтить память погибших. Они зажгли свечи и держали в руках плакаты с надписью «дань уважения».