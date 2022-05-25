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18 лет, отправлял фото с оружием. Стало известно, кто стоит за нападением на школу в Техасе

25 мая 2022 14:49
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Новости США. Трагические события в начальной школе Техаса. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 лет, отправлял фото с оружием. Стало известно, кто стоит за нападением на школу в Техасе-1

Сейчас в больнице находятся по меньшей мере 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Уже обнародовано имя стрелка, им оказался 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. По словам его одноклассников, за несколько дней до инцидента он отправлял им фотографии с оружием в социальных сетях. В день атаки злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Она осталась в живых, ее госпитализировали в критическом состоянии. О состоянии других пострадавших пока ничего не известно.

Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с трагедией в школе Техаса. Читайте здесь.

Случившееся стало глубоким потрясением для всего мира. В одной из школ Индии ученики также решили почтить память погибших. Они зажгли свечи и держали в руках плакаты с надписью «дань уважения».

18 лет, отправлял фото с оружием. Стало известно, кто стоит за нападением на школу в Техасе-4

Камалджит Каур, ученица:
Некоторые террористы безжалостно убивали детей в Америке. Вот почему мы зажгли свечи, чтобы помолиться за их души, чтобы они могли упокоиться с миром.

18 лет, отправлял фото с оружием. Стало известно, кто стоит за нападением на школу в Техасе-7

Сандип Сарен, директор старшей средней школы Sareen Infotech Bharteeya Vidya Niketan:
Такие инциденты не должны происходить, пока ученики идут в школу учиться. Эти родители потеряли своих сыновей и дочерей. Это очень печальный инцидент.

Сразу после трагедии в Сенате США вновь подняли вопрос о введении ограничений на продажу оружия. Как заявил один из сенаторов, именно бездействие властей в этом вопросе является основной причиной массовых расстрелов в Америке.

Американский сенатор о массовом убийстве в школе: «Это происходит только в этой стране и больше нигде». Читайте здесь.

# Стрельба в США # Камалджит Каур # Сандип Сарен # Сальвадор Рамос # Фотофакт

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