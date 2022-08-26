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17-летний подросток стал самым молодым человеком, который в одиночку облетел весь мир

26 августа 2022 09:32
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17-летний Мак Резерфорд стал самым молодым человеком, который в одиночку облетел весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

17-летний подросток стал самым молодым человеком, который в одиночку облетел весь мир-1

В течение пяти месяцев он боролся с муссонными дождями и жгучей жарой. И теперь приземлился на аэродроме недалеко от болгарской столицы, пролетев более 54 тысяч километров.

17-летний подросток стал самым молодым человеком, который в одиночку облетел весь мир-4

Мак Резерфорд, пилот:
Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее. Я спокойно смотрю на проблему и просто работаю над ее решением.

Путешествие Мака побило два мировых рекорда Гиннесса, в том числе один, установленный его 19-летней сестрой Зарой. Она и вручила ему сертификат. Увлечение небом детям досталось от отца. Он обучил их летному делу и теперь за их победами наблюдает с земли.

# Путешествия # Мак Резерфорд # Фотофакт

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