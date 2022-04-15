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«Только обостряет региональную напряжённость». Почему расширение НАТО на Восток может стать мировой проблемой?

15 апреля 2022 17:26
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В Литву прибыл еще один батальон армии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные привезли с собой более 100 единиц самоходных крупнокалиберных артиллерийских установок.  

«Только обостряет региональную напряжённость». Почему расширение НАТО на Восток может стать мировой проблемой?-1

Как считают эксперты, расширение НАТО на Восток и подстрекательство США – проблема для всего мира. Это уже привело к эскалации конфликта между Россией и Украиной.  

«Только обостряет региональную напряжённость». Почему расширение НАТО на Восток может стать мировой проблемой?-4

Такакаге Фудзита, эксперт (Япония):  
Существование НАТО до сегодняшнего дня уже является большой проблемой. Его постоянное расширение на Восток только обостряет региональную напряженность и провоцирует Россию, что не приносит никакой пользы. Я против бессмысленного расширения НАТО на Восток. Это совершенно неправильно и только усугубит напряженность. И в результате может привести к военному кризису. Для европейских стран нет оснований поддерживать решение НАТО о расширении на Восток.  

«Только обостряет региональную напряжённость». Почему расширение НАТО на Восток может стать мировой проблемой?-7

Несмотря на это, Альянс продолжает не только накачивать Киев оружием, но и расширять свои границы. Так за последние две недели НАТО увеличил свое присутствие в Балтии вдвое. А если брать Польшу, то в 10 раз. Пик присутствия Альянса ожидается уже в мае, так как в этом месяце запланированы крупные международные военные учения.  

# НАТО # Такакаге Фудзита # Фотофакт

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