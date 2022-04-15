«Только обостряет региональную напряжённость». Почему расширение НАТО на Восток может стать мировой проблемой?

В Литву прибыл еще один батальон армии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные привезли с собой более 100 единиц самоходных крупнокалиберных артиллерийских установок.

Как считают эксперты, расширение НАТО на Восток и подстрекательство США – проблема для всего мира. Это уже привело к эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Такакаге Фудзита, эксперт (Япония):

Существование НАТО до сегодняшнего дня уже является большой проблемой. Его постоянное расширение на Восток только обостряет региональную напряженность и провоцирует Россию, что не приносит никакой пользы. Я против бессмысленного расширения НАТО на Восток. Это совершенно неправильно и только усугубит напряженность. И в результате может привести к военному кризису. Для европейских стран нет оснований поддерживать решение НАТО о расширении на Восток.