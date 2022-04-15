«Только обостряет региональную напряжённость». Почему расширение НАТО на Восток может стать мировой проблемой?

В Литву прибыл еще один батальон армии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные привезли с собой более 100 единиц самоходных крупнокалиберных артиллерийских установок.
В Литву прибыл еще один батальон армии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные привезли с собой более 100 единиц самоходных крупнокалиберных артиллерийских установок.
Как считают эксперты, расширение НАТО на Восток и подстрекательство США – проблема для всего мира. Это уже привело к эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Такакаге Фудзита, эксперт (Япония):
Существование НАТО до сегодняшнего дня уже является большой проблемой. Его постоянное расширение на Восток только обостряет региональную напряженность и провоцирует Россию, что не приносит никакой пользы. Я против бессмысленного расширения НАТО на Восток. Это совершенно неправильно и только усугубит напряженность. И в результате может привести к военному кризису. Для европейских стран нет оснований поддерживать решение НАТО о расширении на Восток.
Несмотря на это, Альянс продолжает не только накачивать Киев оружием, но и расширять свои границы. Так за последние две недели НАТО увеличил свое присутствие в Балтии вдвое. А если брать Польшу, то в 10 раз. Пик присутствия Альянса ожидается уже в мае, так как в этом месяце запланированы крупные международные военные учения.