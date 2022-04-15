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Владимир Зеленский рассказал, что непублично договаривался о поставке оружия ещё в декабре 2021-го

15 апреля 2022 16:08
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Президент Украины признал, что начал войну с Россией еще до начала спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Владимир Зеленский проговорился в интервью британскому каналу.

Владимир Зеленский рассказал, что непублично договаривался о поставке оружия ещё в декабре 2021-го-1

По словам украинского президента, один Киев не справился бы. Именно поэтому Украина так стремилась в НАТО. Это дополнительные деньги и оружие, которые были нужны для будущего столкновения с российской армией. Также Владимир Зеленский добавил, что он непублично договаривался с некоторыми странами о поставках оружия еще в декабре-январе.

Владимир Зеленский рассказал, что непублично договаривался о поставке оружия ещё в декабре 2021-го-4

Тем временем ситуация в Донбассе остается напряженной. Там не прекращаются обстрелы со стороны ВСУ. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР и ЛНР около 50 раз. Они использовали более 150 боеприпасов, в том числе мины и «Грады». В результате ударов разрушены жилые здания, больницы и дома престарелых. Силы ДНР при поддержке российской армии продолжают наступление. В Мариуполе был освобожден один из заводов в промзоне. Сейчас большая часть города контролируется российскими военными.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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