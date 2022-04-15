Владимир Зеленский рассказал, что непублично договаривался о поставке оружия ещё в декабре 2021-го

Президент Украины признал, что начал войну с Россией еще до начала спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Владимир Зеленский проговорился в интервью британскому каналу.

По словам украинского президента, один Киев не справился бы. Именно поэтому Украина так стремилась в НАТО. Это дополнительные деньги и оружие, которые были нужны для будущего столкновения с российской армией. Также Владимир Зеленский добавил, что он непублично договаривался с некоторыми странами о поставках оружия еще в декабре-январе.