Владимир Зеленский рассказал, что непублично договаривался о поставке оружия ещё в декабре 2021-го

Президент Украины признал, что начал войну с Россией еще до начала спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Владимир Зеленский проговорился в интервью британскому каналу.
Президент Украины признал, что начал войну с Россией еще до начала спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Владимир Зеленский проговорился в интервью британскому каналу.
По словам украинского президента, один Киев не справился бы. Именно поэтому Украина так стремилась в НАТО. Это дополнительные деньги и оружие, которые были нужны для будущего столкновения с российской армией. Также Владимир Зеленский добавил, что он непублично договаривался с некоторыми странами о поставках оружия еще в декабре-январе.
Тем временем ситуация в Донбассе остается напряженной. Там не прекращаются обстрелы со стороны ВСУ. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР и ЛНР около 50 раз. Они использовали более 150 боеприпасов, в том числе мины и «Грады». В результате ударов разрушены жилые здания, больницы и дома престарелых. Силы ДНР при поддержке российской армии продолжают наступление. В Мариуполе был освобожден один из заводов в промзоне. Сейчас большая часть города контролируется российскими военными.
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