150 человек спасают раненого американского исследователя, застрявшего в пещере в Турции

К работам привлечены 150 человек, в том числе иностранные группы. Гражданин Штатов проводил исследование пещеры Морка. У него началось внутреннее кровотечение, и он не смог подняться на поверхность самостоятельно. С пострадавшим есть связь, сейчас его состояние стабильно. В Турции спасательную операцию назвали одной из крупнейшей в мире с логистической и технической точки зрения.