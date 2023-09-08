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150 человек спасают раненого американского исследователя, застрявшего в пещере в Турции

08 сентября 2023 11:29
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Масштабная спасательная операция проходит на юге Турции. Экстренные службы пытаются вытащить раненого американца, который находится в пещере глубиной в километр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

150 человек спасают раненого американского исследователя, застрявшего в пещере в Турции-1

К работам привлечены 150 человек, в том числе иностранные группы. Гражданин Штатов проводил исследование пещеры Морка. У него началось внутреннее кровотечение, и он не смог подняться на поверхность самостоятельно. С пострадавшим есть связь, сейчас его состояние стабильно. В Турции спасательную операцию назвали одной из крупнейшей в мире с логистической и технической точки зрения.

# Спасение # Новости Турции # Фотофакт

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