КНДР спустила на воду новую атомную подлодку – за мероприятием наблюдал Ким Чен Ын

Северокорейский лидер отметил приоритетность развития военно-морских сил для страны, а также отметил работу ЦК партии, которой удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности. Новая подлодка получила название «Герой Ким Гун Ок». Она будет передана одному из подводных дивизионов. Ожидается, что тактическая атомная лодка будет «выполнять свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил» севера.