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КНДР спустила на воду новую атомную подлодку – за мероприятием наблюдал Ким Чен Ын

08 сентября 2023 11:28
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Новости КНДР. КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку. За церемонией наблюдал лично Ким Чен Ын, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР спустила на воду новую атомную подлодку – за мероприятием наблюдал Ким Чен Ын-1

Северокорейский лидер отметил приоритетность развития военно-морских сил для страны, а также отметил работу ЦК партии, которой удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности. Новая подлодка получила название «Герой Ким Гун Ок». Она будет передана одному из подводных дивизионов. Ожидается, что тактическая атомная лодка будет «выполнять свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил» севера.

# Международная политика # Ким Чен Ын # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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