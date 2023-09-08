США выделит свыше миллиарда долларов новой финансовой помощи Украине

В США объявили о новой финансовой помощи Украине. На этот раз она превысит миллиард долларов, сообщил госсекретарь Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом более 600 миллионов в американской валюте пойдут на военную и гражданскую сферы. Значительная часть средств предназначена на противовоздушную оборону страны. О новом транше госсекретарь США Энтони Блинкен заявил из Киева. Он стал первым американским чиновником, который посетил украинскую столицу с начала так называемого контрнаступления.