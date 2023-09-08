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США выделит свыше миллиарда долларов новой финансовой помощи Украине

08 сентября 2023 11:27
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В США объявили о новой финансовой помощи Украине. На этот раз она превысит миллиард долларов, сообщил госсекретарь Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выделит свыше миллиарда долларов новой финансовой помощи Украине-1

При этом более 600 миллионов в американской валюте пойдут на военную и гражданскую сферы. Значительная часть средств предназначена на противовоздушную оборону страны. О новом транше госсекретарь США Энтони Блинкен заявил из Киева. Он стал первым американским чиновником, который посетил украинскую столицу с начала так называемого контрнаступления.

# Международная политика # Энтони Блинкен # Фотофакт

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