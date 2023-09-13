Конгресс США начал процесс расследования по импичменту Джо Байдена

Комитеты Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки официально начинают расследование перед тем, как возможно будет объявлено голосование по импичменту действующего президента США Джо Байдена, пишет ТАСС.

О данных мерах объявлено в Конгрессе спикером нижней палаты законодательного органа Кевином Маккарти. Маккарти пояснил, что им было направлено поручение комитетам Палаты представителей возбудить официальную проверку процедуры судебного обвинения президента США Джо Байдена.

Республиканцами Палаты представителей уже найдены доказательства относительно поведения Байдена – культуры коррупции, отметил спикер нижней палаты законодательного органа.

Так, Байдена обвиняют в том, что он применял действия, воспрепятствующие правосудию, злоупотреблял полномочиями, вел коррупционную деятельность. Не единственным, но одним из основных вопросов в расследовании будет выяснение получения прибыли действующего президента от деловых операций его семьи, в частности его сына Хантера Байдена, подчеркивает Кевин Маккарти.