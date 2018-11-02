15 человек погибли из-за драки пассажирки и водителя автобуса. Происшествие попало на видео
Новости Китая. Причиной падения пассажирского автобуса в реку Янцзы на юго-западе Китая стала драка между пассажиркой и водителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствует видеозапись из транспортного средства, которое подняли со дна.
Авария произошла 28 октября. Автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем, и, пробив ограждение, упал в реку.
В момент происшествия в салоне находились 15 человек. Тела 13 найдены и опознаны. Поиски двоих погибших продолжаются.