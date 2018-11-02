Прямой эфир

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт

02 ноября 2018 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Республики Кореи. На гастрономическом фестивале в Республике Корея приготовили 40 тонн кимчхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт-1

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт-3

Тысячи людей собрались на площади мэрии Сеула, чтобы поучаствовать в мастер-классах и, конечно, продегустировать угощение.

Корейское национальное блюдо кимчхи стало популярным среди местных жителей еще в первом тысячелетии до нашей эры. Оно представляет собой очень острую квашеную пекинскую капусту.

Фестиваль продлится три дня, и, по всей вероятности, в 2018 году он попадет в книгу рекордов Гиннесса как мероприятие, собравшее наибольшее количество людей одновременно в одном месте.

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт-6

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт-8

# Еда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США впервые за 5 лет казнили заключенного на электрическом стуле
02 ноября 2018 12:36

В США впервые за 5 лет казнили заключенного на электрическом стуле

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга
02 ноября 2018 12:30

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней
02 ноября 2018 11:16

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней