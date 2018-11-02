40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт

Новости Республики Кореи. На гастрономическом фестивале в Республике Корея приготовили 40 тонн кимчхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей собрались на площади мэрии Сеула, чтобы поучаствовать в мастер-классах и, конечно, продегустировать угощение.

Корейское национальное блюдо кимчхи стало популярным среди местных жителей еще в первом тысячелетии до нашей эры. Оно представляет собой очень острую квашеную пекинскую капусту.

Фестиваль продлится три дня, и, по всей вероятности, в 2018 году он попадет в книгу рекордов Гиннесса как мероприятие, собравшее наибольшее количество людей одновременно в одном месте.